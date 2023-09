Seleção Brasileira em Belém: finalizado o desembarque de atletas, confira a agenda completa

Com a finalização dos desembarques de atletas, a seleção brasileira entra na fase de treinos para a partida contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O restante da delegação chegará a Belém nesta terça-feira (5) e, no mesmo dia, serão iniciados os treinamentos, que seguirão até a quinta-feira (7), sempre às 17h30, no Mangueirão, local da partida. Os treinos de terça e quarta serão fechados e a imprensa terá apenas 30 minutos para registrar imagens, porém, no treinamento de quinta-feira (7), a imprensa poderá registrar toda a movimentação.

Veja imagens do desembarque da Seleção nesta segunda-feira (04/09):

Confira a agenda de trabalhos da seleção:

Terça-feira - treino 17h30 (Estádio Mangueirão) / 19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quarta-feira - treino 17h30 (Estádio Mangueirão) / 19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quinta-feira - TREINO OFICIAL - 17h30 (Estádio Mangueirão) / 19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

JOGO BRASIL X BOLÍVIA

Sexta-feira - 21h45 (Estádio Mangueirão)

Sábado - Viagem para o Peru 17h

Após o encontro no Mangueirão, a delegação brasileira parte viaja para Lima, onde encara o Peru na próxima terça-feira (12), às 23h, no Estádio Nacional de Lima.