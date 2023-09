Seleção Brasileira em Belém: programação da CBF não prevê treino aberto ao público

A Seleção Brasileira não deverá realizar um treinamento aberto ao público em Belém antes da partida contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A programação divulgada pela CBF não prevê uma movimentação com portões abertos a torcedores, apesar do grande apelo do público nas redes sociais. A informação foi confirmada também por um membro da assessoria de comunicação da CBF à reportagem de O Liberal.

Um dos motivos que influenciou a decisão de não abrir para o público é a dificuldade de garantir a segurança em razão das comemorações alusivas ao dia 7 de setembro, data que estaria, à princípio, reservada pela CBF para o treino aberto. Nos demais dias, Fernando Diniz quer privacidade com o elenco para implementar seu estilo de jogo.

Programação da Seleção

Os jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes desembarcaram na capital do Pará entre o último domingo e a madrugada desta terça-feira (5). A equipe canarinho encara a Bolívia na sexta-feira, dia 8, a partir das 21h45, no Mangueirão. Antes disso, na quinta, feriado de 7 de setembro, a Seleção fará uma última movimentação no estádio que poderá ser acompanhada na íntegra pela imprensa, mas sem público. Terça e quarta jornalistas terão acesso apenas a uma pequena parte das atividades em campo.

Agenda completa:

Terça-feira

17h30 - Treino no Mangueirão

19h30 - 20h00 - Coletiva de imprensa

Quarta-feira

17h30 - Treino no Mangueirão)

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

Quinta-feira

17h30 - Treno completo aberto à impresa no Mangueirão

19h30 - 20h00 Coletiva de imprensa

O jogo entre Brasil x Bolívia marca a estreia do técnico Fernando Diniz no comando do time. A delegação canarinho deixará Belém no sábado, às 17h, rumo a Lima, no Peru, onde enfrentará a equipe peruana na terça-feira que vem, dia 12 de setembro. A seguir, o próximo compromisso da Seleção será apenas em 12 de outubro, contra a Venezuela, em Cuiabá.