Seleção Brasileira em Belém: atletas da Segundinha do Parazão 'acampam' em frente ao hotel; vídeo

A Seleção Brasileira está em Belém para a partida contra a Bolívia, na próxima sexta-feira (8), no Mangueirão, pela estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Muitos torcedores estiveram em frente ao hotel, na Avenida Nazaré, aguardando as chegadas de atletas e entre eles, dois jogadores que disputam a Segundinha do Parazão.

O atacante Felipe Vasconcelos, de 24 anos, além do volante Emerson Júnior, acamparam em frente ao hotel atrás de vídeos, fotos e autógrafos dos astros da Seleção Brasileira. Um dos mais aguardados foi o atacante Neymar, que joga pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

“Esperando pelo Neymar, quem sabe ele dar uma palinha, um alô, ou autógrafo”, disse o atacante Felipe Vasconcelos.

Já o volante Emerson Júnior, que jogou nas categorias de base do Remo, Tuna e está emprestado ao Sport Belém, falou da expectativa em encontrar ídolos.

“A expectativa é grande. Sabemos que o nosso Estado não possui muitas oportunidades de receber jogos desse porte. Nós como fãs, torcedores da Seleção, estamos aqui prestigiando os atletas. E esperamos conseguir um autógrafo ou uma foto”, falou.

Segundinha

O Sport Belém está classificado para a próxima fase da Segundinha do Parazão. O Dragão ficou na segunda posição do grupo B e avançou na competição, que dará uma vaga na elite do futebol paraense em 2024.

Agenda

Já Brasil x Bolívia se enfrentam na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, pela estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.