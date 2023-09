Seleção Brasileira em Belém: Mãe e filho esperam atletas por mais de 16 horas: 'Frustrados'

A chegada dos convocados da Seleção Brasileira na madrugada desta terça-feira (5), em Belém, foi também uma espécie de prova de resistência para os torcedores que aguardavam ansiosamente pelos ídolos. A equipe de O Liberal acompanhou de perto a maratona no Aeroporto Internacional de Belém e a reportagem conheceu o caso da dona de casa Ana Carolina, de 37 anos, e do filho, Allan Bitar, de 12 anos.

Segundo o relato da mãe, foram mais de 16 horas no local à espera dos jogadores: "Nós estávamos aqui desde às 10h. Estamos realmente mortos de cansados e frustrados. A experiência foi a primeira, não sei se não vai ser a única, porque meu filho ficou realmente muito frustrado. Mas foi o que expliquei para ele, a vida é essa. Faz parte para ele ver como são as coisas. Estamos frustrados", admitiu Ana, com a voz cansada.

Já Allan revelou que estava ansioso por ter algum tipo de contato com algum dos jogadores. A principal expectativa era encontrar com os atacantes Rodrygo e Neymar, além do goleiro Allison. Porém, os três - mais os volantes Casemiro e Bruno Guimarães - 'driblaram' a marcação dos fãs que aguardavam no Aeroporto e partiram para o hotel em que a Seleção está hospedada. Neymar, Rodrygo, Casemiro e Bruno Guimarães sequer passaram pelos torcedores.

Foi no momento citado acima que Ana e Allan desistiram da espera e decidiram voltar para casa. "[Não conseguimos] nada, absolutamente nada. Nenhum [parou para dar atenção]. Das 10h até exatamente 2h15 da manhã do outro dia, não conseguimos absolutamente nada. Sinceramente, eu não sei [se vão para o jogo]", concluiu Ana.

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio do Mangueirão, contra a Bolívia. A partida é válida pela estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe a cobertura completa da equipe em Belém pelo portal OLiberal.com.