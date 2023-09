Seleção Brasileira em Belém: meia Joelinton desembarca na capital paraense; veja

Mais um jogador desembarcou em Belém para se concentrar pela Seleção Brasileira. O volante Joelinton, do Newcastle-ING, chegou por volta de 1h55 desta madrugada de terça-feira (5), no Aeroporto Internacional de Belém. O jogador, de 27 anos, recebeu a segunda convocação para a Canarinho, que joga na sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio do Mangueirão, contra a Bolívia na estreia das Eliminatórias.

Seleção Brasileira Joelinton (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

VEJA MAIS

Joelinton foi convocado para reforçar o meio-campo da Seleção na primeira chamada do técnico Fernando Diniz. O treinador foi anunciado como técnico do Brasil no último mês de julho, e faz a primeira Data FIFA à frente do time.

Acompanhe a cobertura completa da Seleção Brasileira em Belém pelo portal OLiberal.com.