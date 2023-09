Seleção Brasileira em Belém: Neymar acena para fãs no hotel na capital

Tão logo chegou em Belém para o jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, na noite desta segunda-feira (4), o craque Neymar seguiu rapidamente para o hotel onde a delegação brasileira está concentrada, no centro da capital paraense, na avenida Nazaré. No local, Neymar sorriu e, simpático, atendeu fãs que esperavam a principal referência técnica da equipe brasileira. O atleta chegou à capital em um avião particular.

O Brasil vai encarar a Bolívia, sexta-feira (8), no estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

