Seleção Brasileira em Belém: veja como foi o treino regenerativo no Mangueirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens do treino regenerativo da Seleção Brasileira. Na tarde desta segunda-feira (4), os quatro jogadores da Canarinha que jogam no Brasil realizaram atividades no estádio Mangueirão, em Belém. Esta foi a primeira preparação para o jogo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias.

Nas imagens é possível ver que os jogadores realizaram atividades de fisioterapia. No início, eles fizeram um breve aquecimento, em uma bicicleta ergométrica, e depois realizaram exercícios com pesos e elásticos. Confira:

Treino regenerativo da Seleção em Belém Vitor Silva/CBF Vitor Silva/CBF Vitor Silva/CBF Vitor Silva/CBF

Vale destacar que os atletas jogaram no último final de semana e realizaram uma longa viagem na última madrugada. Portanto, do ponto de vista fisiológico, os jogadores precisam eliminar resquícios de fadiga muscular. O objetivo é a diminuição de riscos de lesões.

Agenda da seleção

Este foi o único treino regenerativo previsto para a Seleção. A partir desta terça-feira (5), estão previstas atividades longas, já com o elenco completo, convocado por Fernando Diniz.

Na madrugada, os atletas que jogam fora do Brasil devem desembarcar na capital do Pará. Ao todo, foram chamados 23 atletas para defenderem o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo.