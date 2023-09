Seleção Brasileira em Belém: fãs se reúnem em frente ao hotel antes de treino no Mangueirão

Depois de uma manhã tranquila na frente do hotel, os jogadores da Seleção Brasileira puderam sentir o calor da torcida paraense na tarde desta segunda-feira (4). Antes da saída dos atletas para o treino, várias pessoas se aglomeraram em frente ao estabelecimento que abriga a delegação do Brasil. Todos queriam apenas uma coisa: uma demonstração de carinho dos ídolos.

João Borges e Gustavo Moraes - de 19 e 20 anos, respectivamente - aguardaram ansiosamente do lado de fora. Fãs do técnico Fernando Diniz, os dois amigos levaram até cartazes para frente do hotel. Mas, para a tristeza dos torcedores, o treinador não falou com o público. Mesmo assim, eles ficaram satisfeitos em pode ver alguns dos jogadores da Seleção.

Torcedores se aglomeraram na frente do hotel em busca de um contato mais próximo com os atletas da Seleção Brasileira (Cristino Martins / O Liberal)

"Conseguimos uma folga do trabalho para vir pra frente do hotel conhecer os jogadores. Torcemos pro São Paulo e, por isso, ficamos fãs do Diniz. Fico feliz de ter visto alguns jogadores hoje e espero ver todos no dia do jogo. Conseguimos comprar os ingressos cedo e vamos lá torcer pela Seleção", disse João.

Teve também quem veio de longe para ver a Seleção Canarinho. Foi o caso da supervisora de RH Simone Barlem. Ela, que mora no Rio Grande do Sul, estava em Belém para compromissos profissionais e aproveitou um intervalo na estadia para ver a Seleção. Segundo ela, o objetivo era conseguir uma foto para o enteado, Ryan, de 9 anos, que é fã dos jogadores brasileiros.

"Eu gostaria mesmo de ver o Neymar, mas infelizmente ele ainda não chegou. O meu enteado, Ryan, é superfã dele. Não vou poder assistir ao jogo porque volto pro Rio Grande do Sul antes, mas, como estou num hotel aqui pertinho, vou aproveitar a chance de fazer um registro dos jogadores", disse.

Seleção em Belém

Os primeiros jogadores da Seleção chegaram a Belém na madrugada desta segunda-feira (4). O primeiro foi o meia Joelinton, do Newcastle, seguido por Raphael Veiga, do Palmeiras. Horas depois, desembarcaram a comissão técnica, liderada pelo treinador Fernando Diniz e os seguintes jogadores: Lucas Perri (Botafogo), Nino (Fluminense) e André (Fluminense).

A previsão é de que mais jogadores cheguem a Belém na noite desta segunda-feira (4). Segundo fontes da reportagem, até o início da madrugada de terça-feira (5), os atletas que moram na Europa e Arábia Saudita devem desembarcar na capital.

Brasil e Bolívia se enfrentam pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira (8), no estádio Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.