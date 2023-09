Seleção Brasileira em Belém: jogadores partem para o Mangueirão para primeiro treino; vídeo

Os quatro jogadores da Seleção Brasileira que estão em Belém partiram, por volta das 15h45 desta segunda-feira (4), para o estádio Mangueirão onde farão a primeira atividade já visando o duelo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias. Os atletas, que jogam por equipes brasileiras e atuaram no último final de semana, vão realizar um treino regenerativo.

O Núcleo de Esportes de O Liberal acompanhou a saída dos jogadores na frente do hotel onde os atletas estão hospedados. Primeiro, uma van buscou membros da equipe técnica. Em seguida, outro veículo fez o transporte dos jogadores até o Mangueirão.

VEJA MAIS

Na porta do hotel, os atletas foram recebidos por alguns torcedores. Lucas Perri, goleiro do Botafogo, foi o único do quarteto que parou para fazer fotos com as pessoas. Os demais entraram na van e partiram para o estádio.

Delegação completa

Os primeiros jogadores da Seleção chegaram a Belém na madrugada desta segunda-feira (4). O primeiro a chegar em Belém foi o meia Joelinton, do Newcastle, seguido por Raphael Veiga, do Palmeiras. Horas depois, desembarcaram na capital do Pará a comissão técnica, liderada pelo treinador Fernando Diniz e os seguintes jogadores: Lucas Perri (Botafogo), Nino (Fluminense) e André (Fluminense).

A previsão é que mais jogadores cheguem em Belém na noite desta segunda-feira (4). Segundo fontes da reportagem, até o início da madrugada de terça-feira (5), os atletas que moram na Europa e Arábia Saudita desembarcarão em Belém.

Brasil e Bolívia se enfrentam pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira (8), no estádio Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.