Seleção Brasileira em Belém: primeiro dia tem movimentação tranquila na frente do hotel da delegação

O primeiro dia da Seleção Brasileira em Belém foi de movimentação tranquila, segundo os seguranças do hotel que hospeda a delegação. Na manhã desta segunda-feira (4), apenas alguns profissionais da imprensa e membros do staff da CBF apareceram no local onde o Brasil se prepara para enfrentar a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

De acordo com o segurança Ednaldo Souza, uma empresa particular foi contratada para fazer a proteção dos jogadores e da fachada do hotel, que fica na avenida Nazaré. Segundo ele, a tendência é que a movimentação ao redor da hospedagem fique mais intensa nos próximos dias

Fachada do hotel onde está a Seleção (Caio Maia/ O Liberal)

"Estamos trabalhando em turnos de 12h.Acredito que a movimentação seja pequena devido ao número de membros da delegação. A partir de amanhã, novos jogadores chegam e pode ser que os fãs apareçam aqui na porta. Mas, por enquanto, tudo está tranquilo", disse.

As cenas de calmaria são bem diferentes daquelas registradas em 2011, na última vez que a Seleção veio a Belém. Na ocasião, antes da partida contra a Argentina, pelo Superclássico das Américas, dezenas de pessoas se aglomeraram na frente do hotel para recepcionar os jogadores. Para receber o público, inclusive, a Prefeitura fechou algumas ruas ao redor da hospedagem para evitar acidentes.

Embarque

Seleção Brasileira Belém chegada Fernando Diniz chegando ao hall de desembarque do aeroporto de Belém | Foto: Thiago Gomes Fernando Diniz cumprimenta Staff da CBF | Foto: Thiago Gomes Fernando Diniz atende torcedores mirins do futebol | Foto: Thiago Gomes André cumprimenta Staff da CBF| Foto: Thiago Gomes Fernando Diniz atende torcedor | Foto: Thiago Gomes André chegando ao hall de desembarque e Nino sendo abraçado por Staff da CBF | Foto: Thiago Gomes Fernando Diniz se dirige à van que levou todos ao hotel | Foto: Thiago Gomes Lucas Perri atende torcedores mirins| Foto: Thiago Gomes Nino saindo do aeroporto indo à van que o levou ao hotel | Foto: Thiago Gomes André saindo do aeroporto indo à van que o levou ao hotel | Foto: Thiago Gomes

Os primeiros jogadores da Seleção chegaram a Belém na madrugada desta segunda-feira (4). O primeiro a chegar em Belém foi o meia Joelinton, do Newcastle, seguido por Raphael Veiga, do Palmeiras. Horas depois, desembarcaram na capital do Pará a comissão técnica, liderada pelo treinador Fernando Diniz e os seguintes jogadores: Lucas Perri (Botafogo), Nino (Fluminense) e André (Fluminense).

Os atletas participaram de um treino regenerativo já no gramado do Estádio Mangueirão pela parte da tarde. A atividade será conduzida de forma interna, sem acesso à imprensa.