Seleção Brasileira em Belém: jogadores fazem treino regenerativo no Mangueirão nesta segunda (4)

Os jogadores Raphael Veiga (Palmeiras), André (Fluminense), Lucas Perri (Botafogo) e Nino (Fluminense) participarão de um treino regenerativo já no gramado do Estádio Mangueirão nesta segunda-feira (4). A atividade faz parte da preparação para a estreia contra a Bolívia na primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá na próxima sexta-feira (8), às 21h45, no mesmo local. Este treinamento será conduzido de forma interna, sem acesso à imprensa.

Os integrantes da comissão técnica e os jogadores da Seleção Brasileira começaram a se apresentar em Belém na madrugada desta segunda. Com isso, foi dado o início à Data FIFA, onde a equipe fará dois jogos. Além do duelo com os bolivianos, o Brasil visita o Peru na próxima terça-feira, dia 12 de setembro, no Estádio Nacional de Lima, capital peruano.

Já em Belém, os atletas Raphael Veiga, André, Lucas Perri e Nino encontram-se concentrados, enquanto o restante do grupo está programado para desembarcar na cidade ainda nesta segunda, à noite. A partir de terça, o time completo da Seleção Brasileira iniciará os treinos visando ao importante duelo nas Eliminatórias da Copa do Mundo.