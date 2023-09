Goleiro com passagens por Remo e Paysandu, Douglas Dias brilha e conquista acesso pelo Ferroviário

O domingo foi de festa para a torcida do Ferroviário-CE, que conquistou de forma heroica, o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2024. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o clube cearense venceu nas penalidades pelo placar de 3 a 0 e garantiu o acesso, tendo como destaque no momento decisivo das cobranças de pênaltis, o goleiro Douglas Dias, que defendeu as cores do Paysandu e também do Remo.

O goleiro Douglas Dias saiu do inferno ao céu, em questão de minutos. O Camisa 1 do Ferroviário cometeu pênalti, convertido pela equipe do MAC, aos 46 minutos do segundo tempo e convertido pela equipe maranhense, porém, ainda nos acréscimos, o Ferroviário empatou e levou a decisão para as os pênaltis. E foi nesse momento em que o goleiro apareceu.

Douglas Dias, de 35 anos, defendeu duas cobranças na decisão de pênaltis e garantiu o acesso para o Ferroviário, que retorna à Terceirona. O jogador agradeceu o apoio de todos e agora quer o título da Série D.

“Agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo no futebol. Ele que está me proporcionando viver isso no Ferroviário. Fomos coroados com o acesso e vamos buscar o título. Ano que vem será melhor ainda”, disse em entrevista ao jornal O Povo.

Pelo futebol paraense, Douglas Dias jogou no Paysandu, na temporada 2014, quando veio emprestado pelo Vitória-BA ao Papão. Nesta temporada o goleiro esteve em campo 10 vezes e conquistou o acesso pelo Bicola em 2014.

Três anos depois, em 2017, Douglas Dias retornou a Belém, dessa vez para joga pelo Remo. Pelo Leão foram poucas partidas e deixou o clube sem levantar taças.