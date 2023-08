Paysandu: Robinho reafirma chances de acesso bicolor e declara: 'Não sou idiota'

O Paysandu estreia no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (3). O Bicola recebe o Volta Redonda, às 17h, na Curuzu, pelo Grupo C da competição. Antes deste momento importante para a equipe, o meia Robinho comentou o peso de sua liderança e de tentar motivar ainda mais o elenco bicolor para o momento mais decisivo da Terceirona.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Desde que saíram os grupos venho pensando no que falar, fazer e o que tem que ser. Já passei por vários momentos de decisões: acesso, fui campeão, perdi. É difícil saber o que falar agora. É responsabilidade minha motivar também. Meu primeiro objetivo aqui era ficar entre os oito, já no quadrangular saltar errado é difícil buscar a reação que tivemos na primeira fase. Estou juntando minhas ideias, mas tenho certeza que o Hélio vai deixar a gente motivado. Não sou idiota, eu leio o elenco. Já tinha gostado quando cheguei e pensei 'dá para conseguir [o acesso]'", afirmou.

VEJA MAIS

O Paysandu chega à fase de quadrangular pela quarta vez desde que o formato foi alterado, há quatro anos. Nas três vezes anteriores, o Papão terminou esta fase sempre na lanterna do grupo em que estava. Agora, a equipe tem mais uma chance de retornar à Série B depois de cinco anos.

O duelo contra o Volta Redonda é apenas o primeiro das seis rodadas do quadrangular. Acompanhe a cobertura completa de cada partida do Paysandu nesta fase decisiva pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.