Diretoria do Paysandu e jogadores negociam ‘bicho’ em caso de acesso à Série B

A diretoria do Paysandu e o elenco bicolor estão negociando uma premiação em caso de acesso à Série B do Brasileirão ao final da temporada. A informação é do jornalista Carlos Ferreira e foi divulgada nesta terça-feira (29).

Os valores que estão sendo negociados não foram revelados, mas se sabe que diretoria e elenco chegaram a um consenso sobre a quantia que será distribuída pela meta principal, que é o acesso. Agora, as tratativas são relativas à submetas, como assistências e gols marcados.

Um acordo similar foi feito no ano passado, quando o Paysandu disputou o quadrangular final da Série C. Na ocasião, foram prometidos R$ 1,5 milhões de "bicho" aos jogadores em caso de acesso à Segundona.

Posteriormente, o valor subiu para R$ 2 milhões, dada as dificuldades que a equipe estava enfrentando durante o quadrangular. No entanto, o Papão não conseguiu o acesso e o prêmio não foi dado aos jogadores.

A caminhada do Paysandu no quadrangular da Série C começa neste final de semana. No domingo (3), o Papão enfrenta o Volta Redonda-RJ, às 19h, na Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.