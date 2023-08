Eliminados com o Remo, zagueiro e volante fecham com clube da Série B; goleiro ex-Papão fecha também

Após eliminação do Remo de forma precoce, ainda na primeira fase, os alguns jogadores já deixaram a “Toca do Leão” e já estão de clube novo. O zagueiro Ícado e o volante Claudinei, foram anunciados pelo Sampaio Corrêa-MA, para a sequência da Série B do Brasileirão. Os anúncios foram feitos na rede social da “Bolívia Querida”. Além da dupla ex-Remo, o Sampaio fechou com o goleiro Elias Curzel, ex-Paysandu.

Os dois atletas chegaram a ser titulares na temporada azulina. Ícaro, de 30 anos, chegou ao Remo desde o início da temporada e foi dono da posição com enquanto o técnico Marcelo Cabo esteve à frente do comando azulino. O jogador ganhou destaque, era o batedor oficial de pênalti da equipe e recebeu propostas para deixar o Leão, porém, a diretoria deu garantias ao atleta, aumentou o salário e Ícaro permaneceu no Leão, mas uma contusão o deixou afastado dos gramados e o retorno não foi como titular. Ao todo o atleta realizou 24 partidas com a camisa azulina e balançou as redes quatro vezes.

Ícaro teve uma lesão no joelho e ficou de fora de vários jogos do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Já Claudinei chegou no Baenão para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série C e também da Copa do Brasil. “Home de confiança” do técnico Ricardo Catalá, o jogador foi titular na equipe azulina em 10, dos 15 jogos que disputou com o manto do Leão e marcou um gol.

Claudinei foi titular em boa parte dos jogos em que disputou pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Além da dupla ex-Remo, o Sampaio Corrêa também anunciou a contratação do goleiro Elias Curzel, de 28 anos, que defendeu o Paysandu por duas temporadas. O jogador estava no Botafogo-PB no primeiro semestre e defendeu o Papão nas temporadas 2021 e 2022.

Curzel foi titular pelo Paysandu no início da temporada 2022 (John Wesley / Ascom Pasyandu)

O Sampaio Corrêaatualmente ocupa a 17ª colocação na Série B com 26 pontos e luta contra o rebaixamento. O clube é comandado pelo técnico Márcio Fernandes, que passou pelo Remo em 2019 e esteve à frente do Paysandu em 2021 e 2022.