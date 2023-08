Torcedor do Paysandu faz paródia de música do Remo e brinca com eliminação do Leão na Série C; vídeo

A eterna rivalidade entre Remo x Paysandu também é marcada pela zoeira quando um clube está bem e o outro nem tanto. Após a eliminação precoce do Remo, ainda na primeira fase da Série C e a classificação do Paysandu para o quadrangular final, os torcedores do Papão não perdoaram os azulinos. Um deles fez uma paródia de um canto da torcida do Remo e o vídeo viralizou. Veja:

As imagens foram publicadas no perfil de humor do “Futebol Zueiro PA”. Um torcedor do Paysandu brincou com a situação do Remo, que entrou de férias forçadas, após a eliminação na Série C e cantou uma paródia da música que é sucesso entre os azulinos no estádio.

“Com a camisa encardida e o controle na mão, o sofá te espera. Vai começar as férias, lalalalaiá”, cantou sorrindo.

Com o fim da Série C para o Leão, o clube trabalha para eleger um novo presidente no mês de novembro. Já o Paysandu vai jogar o quadrangular final da Série C e tenta voltar à Série B.