Finalizada a primeira fase da Série C, veja como ficaram os grupos com os oito classificados

Finalizada a 19ª e última rodada da primeira fase da Série C, as oito equipes classificadas podem fazer suas projeções para a fase seguinte da competição. O Paysandu, mesmo perdendo para o Confiança, garantiu a vaga na sétima posição da tabela e terá pela frente outros três adversários.

Na segunda fase, as equipes são divididas em duas chaves de quatro, que jogam dentro do grupo em dois turnos e, ao fim, os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final.

Com isso, os grupos ficaram da seguinte forma:

Grupo 1

- Paysandu

- Amazonas

- Botafogo-PB

- Volta Redonda

Grupo 2

- Operário

- Brusque

- São José

- São Bernardo

Na chave bicolor, o melhor posicionado foi o Volta Redonda, que terminou na vice-liderança, com 33 pontos. O Amazonas vem logo depois, na terceira posição, com 32, enquanto o Botafogo-PB é o sexto, com 30.

O outro grupo contempla o líder da competição, o Operário, com 36 pontos; Brusque, com 31, na quarta posição; São José, na quinta posição, com 31 pontos, e São Bernardo, com 29, em oitavo lugar. A CBF ainda vai definir as datas e locais dos confrontos.

Em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate adotados são os seguintes: mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e, por fim, sorteio. Já a finalíssima será disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, em caso de igualdade na pontuação e, posteriormente, no saldo de gols do duelo, o título é decidido na disputa de pênaltis.