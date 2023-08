Contra o Confiança, Paysandu determina grupo do quadrangular neste sábado (26)

No aguardo do quadrangular da Série C do Brasileiro, o Paysandu mantém uma atmosfera carregada de expectativas. Entretanto, antes de vislumbrar a próxima fase, o time alviceleste tem um último obstáculo a enfrentar: o Confiança. Neste sábado (26), às 16h, no Estádio Batistão, o Papão entrará em campo para a derradeira partida da primeira fase.

Para o Paysandu, essa partida é crucial não só pelo resultado imediato, mas também pelo posicionamento final na tabela. Jacy, membro do elenco, enfatizou a importância do embate para encerrar esta etapa em uma posição vantajosa.

"Somos plenamente conscientes da grandeza e tradição do Paysandu. A vestimenta que envergamos carrega um legado, e, portanto, em cada confronto, independente da nossa já conquistada classificação, buscamos a vitória e os pontos. Essa partida não foge à regra. O quadrangular está à vista, mas estamos comprometidos com este jogo, passo a passo, na busca dos três pontos. Temos ciência de como essa vitória pode impactar nossa classificação geral", afirmou Jacy Maranhão.

No entanto, a equipe enfrenta desafios, já que o meia Robinho, o atacante Nicolas Careca e o técnico Hélio dos Anjos não estão disponíveis devido a suspensões. Soma-se a isso a possibilidade de ausência de Mário Sérgio e Vinícius Leite, titulares do time, devido a estarem pendurados.

Enquanto o cenário do quadrangular de acesso permanece em aberto, uma coisa é certa: a próxima etapa do torneio aguarda o Paysandu na semana vindoura. O grupo do Papão será determinado após o fim da 19ª rodada. Fique por dentro de todos os detalhes da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.