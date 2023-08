Paysandu evita perda de mando de campo em julgamento no STJD; veja

O Paysandu conseguiu evitar sanções que envolviam a perda de mando de campos, em julgamento conduzido pela 4ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube foi somente multado em R$ 24 mil. A decisão também permite que a equipe continuasse a disputar partidas em seu estádio, diante de seus torcedores, como mandante.

A análise ocorreu devido aos incidentes registrados durante o confronto contra o Brusque-SC, ocorrido no mês de julho. O advogado Felipe Jacob fez a defesa oral em nome do clube, com o respaldo do diretor jurídico do Paysandu, Márcio Tuma. A sessão culminou na imposição de uma multa ao clube, com um parecer favorável de 2 a 1 na votação.

Sob essa decisão, o Paysandu terá a obrigação de cumprir punição de apenas mais um jogo no Estádio da Curuzu. Essa partida específica ocorrerá durante a estreia da equipe como mandante na segunda fase da Série C. Vale ressaltar que a punição incluirá restrições, limitando a presença apenas de mulheres e crianças com menos de 16 anos nas arquibancadas durante o jogo em questão.

O caso

Na derrota para o Brusque, na Curuzu, torcedores do Bicola arremessaram copos e pedras para dentro do gramado. O árbitro da partida, Rodrigo Batista Raposo, registrou as ações na súmula do duelo. O duelo marcou a estreia do técnico Hélio dos Anjos à frente do Paysandu.

Próximo desafio

Antes do cumprimento da punição, o Paysandu volta a campo no próximo sábado (26), às 16 horas, no Estádio Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. A partida, válida pela última rodada da primeira fase, determina o grupo em que o Papão ficará na próxima fase, além dos adversários.

Acompanhe a cobertura completa do duelo pelo OLiberal.com.