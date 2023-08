Sem três suspensos, Paysandu embarca para disputa da última rodada da primeira fase da Série C

O Paysandu embarcou na tarde desta quarta-feira (24) rumo a Aracaju, capital do Sergipe, onde enfrenta o Confiança-SE, neste sábado (26), pela última rodada da primeira fase da Série C. Já classificado à segunda fase do torneio, o Papão deve mandar a campo para o jogo contra o Dragão um time que mescla titulares e reservas.

O Paysandu não divulga lista de relacionados para as partidas. No entanto, sabe-se que o meia Robinho, o atacante Nicolas Careca e o técnico Hélio dos Anjos não viajaram para Aracaju. O trio está suspenso e não poderá defender o Papão diante do Confiança-SE.

Além disso, há a possibilidade da delegação bicolor ter viajado ao Nordeste sem outros dois jogadores: Mário Sérgio e Vinícius Leite. A dupla, que é titular do Papão, está com dois cartões amarelos na conta e pode ficar de fora da primeira partida do Bicola na segunda fase, caso seja novamente advertida contra o Dragão.

Nenê Bonilha viaja para enfrentar o Confiança-SE, em Aracaju (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

O Paysandu entra na última rodada da primeira fase da Série C na quinta posição. No entanto, o time alviceleste tem a oportunidade de alcançar uma classificação ainda mais alta em caso de vitória. Os três pontos ganhos, somados a uma combinação de resultados, podem levar o Papão até a vice-liderança do torneio.

Paysandu e Confiança-SE se enfrentam no sábado (26), às 16h, no estádio Batistão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.