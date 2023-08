Paysandu fecha com atacante que estava na Série D para o quadrangular final da Série C

Já classificado para o quadrangular final da Série C, o Paysandu foi ao mercado atrás de reforços e anunciou na manhã desta quinta-feira (24), o atacante Mirandinha, de 23 anos, que estava no Maringá-PR, atuando na Série D do Brasileiro.

VEJA MAIS

Já classificado para o quadrangular final da Série C, o Paysandu foi ao mercado atrás de reforços e anunciou na manhã desta quinta-feira (24), o atacante Mirandinha, de 23 anos, que estava no Maringá-PR, atuando na Série D do Brasileiro.

Mirandinha é natural de São João do Ivaí (PR) e atua como ponta, tanto na direita, quanto pelo lado esquerdo. O atleta estava atuando no Maringá-PR, onde realizou 15 partidas, com dois gols e duas assistências.

VEJA MAIS

O jogador iniciou a carreira no Oeste-SP, passou pelo Rolândia-PR, Figueirense-SC, além de ter jogado a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado pela equipe do Londrina-PR. Nesta temporada, antes de atuar pelo Maringá-PR, Mirandinha estana na Ásia, defendendo o Gyeongnam, da Coreia do Sul. Pela equipe asiática foram 10 partidas e nenhum gol.

VEJA MAIS

Reforçar o elenco para essa reta final da Série C foi um pedido do técnico do Paysandu Hélio dos Anjos. O desejo de Hélio foi citado pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger, após o jogo contra o Pouso Alegre. A tendência é que mais um atleta seja anunciado pelo clube, dessa vez um volante. Com a chegada de Mirandinha, o Papão chega a incrível marca de 46 jogadores contratados para o ano de 2023.