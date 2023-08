Paysandu deve iniciar o plantio do primeiro gramado do CT até sábado (26), diz Ettinger

Um dos temas comentados pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em coletiva concedida nesta segunda-feira (21), foi o Centro de Treinamento Raul Aguilera. Segundo o mandatário bicolor, até o próxim sábado (26) o plantio da grama do CT deve ser iniciado. Com isso, dificilmente o primeiro campo deve ser entregue em setembro, como dito por Ettinger em julho. O dirigente explicou as razões.

"Estive hoje (21) de manhã no CT. O dinheiro é curto. Com essas coisas, tivemos que desacelerar {o projeto] e priorizar o futebol. Já era para começar a plantar a grama no começo de agosto, fui lá hoje e estão faltando os reservatórios de água, mas a irrigação está toda pronta, a grama comprada... o que faltava na parte elétrica para alimentar a irrigação. Vamos começar a plantar a grama até sábado (26). Dá para o elenco treinar? Acho que não, vai precisar do primeiro corte com 45 dias. Mas, com certeza vamos entregar um campo este ano. No segundo campo falta o seixo, talvez entreguemos no fim do ano ou começo de 2024", apontou Ettinger.

Com aproximadamente 113 mil m², o local do CT bicolor está inerido em uma área de preservação ambiental, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua. O orçamento inicial do projeto feito pelo Paysandu estava entre R$ 10 e R$ 12 milhões, contemplando a construção de cinco campos para treinos, além de um campo para treinamento somente de goleiros, hotel, refeitório, academia, piscina e um departamento de saúde.