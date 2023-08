Paysandu planeja contratação para o quadrangular, afirma presidente bicolor: 'Hélio quer'

Após a classificação na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu já planeja o quadrangular de acesso. De acordo com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, o clube busca a contratação de mais uma peça até quinta-feira (24), prazo final para substituir jogadores na lista de inscrição. Além disso, o clube descarta rescisões até o fim da temporada:

"A gente está a um mês e meio de acabar o campeonato. Temos algumas demandas para contratar e estamos atrás de uma "peça". As rescisões são uma coisa que não preocupam a gente agora. Todo mundo que está na equipe deve ficar até o fim da temporada, sendo usado ou não. O Hélio é um cara que forma o grupo e acerta. Tem uma peça que ele está pedindo e rescisão não está nos nossos planos", afirmou.

"Com essa perda do Paulão, não estava prevista a contratação de um zagueiro. Estávamos atrás de dois atacantes e de um volante, agora um deles foi substituído por um zagueiro. Então é mais uma peça, estamos vendo o que o Hélio quer", concluiu.

Antes do início do quadrangular, o Paysandu volta a campo neste sábado (26), às 16h, no Estádio Batistão, contra o Confiança. A partida é válida pela última rodada da primeira fase da Terceirona. O duelo define o grupo que o Papão ficará na próxima fase. Acompanhe o jogo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.