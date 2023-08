Hélio dos Anjos diz que Pouso Alegre-MG recebeu R$ 200 mil para vencer Paysandu na Curuzu

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, fez duras acusações à equipe do Pouso Alegre-MG, adversário bicolor no último final de semana, pela Série C. De acordo com o treinador, o Papão teve dificuldades para vencer o duelo por 2 a 1. O motivo seria um "incentivo" recebido pela equipe mineira. Em entrevista coletiva no último domingo (20), Hélio afirmou que os jogadores do Pousão receberam dinheiro extra para vencer o Bicola, na Curuzu.

"Jogador com nível técnico mais baixo, sem responsabilidade, é um perigo. Jogam pra c****. Quando você joga responsabilidade pra cima deles, tudo diminui. Eu fiquei irritado com o Pouso Alegre-MG, porque eu sei que eles não são assim. Mas agora veio a notícia de que tinham R$ 200 mil no hotel deles, dado por um dos times postulantes à classificação, e a notícia é oficial. Eles procuraram gente do nosso grupo e falaram que tinham recebido esse ‘prêmio’. Eles jogaram muito. Mas nós também erramos, perdemos a oportunidade de fazer vários gols", delatou.

Vale destacar que o Pouso Alegre foi o primeiro time da Série C rebaixado à Quarta Divisão. A equipe mineira tem, no momento, 12 pontos conquistados em 18 partidas e está na última colocação na tabela da Terceirona.

Segundo Hélio, o Paysandu conseguiu vencer o Pouso Alegre muito por conta da festa feita pela torcida feminina nas arquibancadas. Em cumprimento de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo foi liberado apenas para mulheres, crianças e jovens.

"Eu já participei de vários jogos de futebol, com milhares de pessoas, dentro e fora do Brasil. Mas vou ser sincero, que hoje foi a coisa mais linda e emocionante que já vi na minha vida. A torcida feminina do Paysandu mostrou o porquê esse clube é enorme. A instituição foi abraçada pelas mulheres paraenses. Acredito que havia mulheres no estádio que nem eram torcedoras do Paysandu, mas compareceram por conta da mobilização. A cidade se organizou nesse sentido, com personalidades influentes divulgando a partida", explicou.

Já classificado, o Paysandu enfrenta o Confiança no próximo sábado (27), às 17h, pela última rodada da primeira fase da Série C. O duelo, que será disputado no estádio Batistão, terá transmissão Lance a Lance em Oliberal.com.