Torcedor filma gol do Paysandu de um prédio e registra festa da fiel dentro e fora da Curuzu

O Paysandu venceu o Pouso Alegre-MG, na noite de ontem, no Estádio da Curuzu e conquistou a classificação antecipada para a segunda fase da Série C. E a torcida do Papão fez bonito, tento dentro, apenas com as presenças de mulheres, crianças e adolescentes, quanto fora, com os homens, que participaram da “fan fest”, na Travessa Curuzu. Um vídeo gravado em um prédio próximo ao estádio bicolor, mostra a reação da torcida no segundo gol alviceleste, tanto dentro da Curuzu, como fora do caldeirão bicolor, que acompanhava a partida em um telão.

Com a vitória o Paysandu chegou aos 29 pontos, subiu uma posição e terminou a rodada na 5ª colocação. Os três pontos garantiram a equipe paraense na próxima fase da Série C e mantém o sonho do acesso à Série B vivo. O Papão ainda possui uma partida nesta primeira fase, que será sábado (26), às 16h, contra o Confiança-SE, em Aracaju (SE). O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá no Youtube, redes sociais do Grupo Liberal e também na frequência 97.5MHz.