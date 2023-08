Bastidores: Curuzu recebe jogo do Paysandu só com mulheres, crianças e adolescentes; assista

A torcida exclusivamente feminina, infantil e adolescente (até 15 anos) embala a partida do Paysandu contra Pouso Alegre (MG), no estádio da Curuzu, em Belém, neste domingo, 20. Muita gente aproveitou a oportunidade para ir ao campo de futebol pela primeira vez, como a terapeuta ocupacional Roseane Pantoja, de 45 anos. “A ideia foi maravilhosa. Eu queria vir assistir aos jogos, mas ficava preocupada com confusão e briga. Hoje é um dia histórico”, comemorou a torcedora.

À tarde, os animados torcedores, incluindo homens, se concentravam do lado de fora dos muros da arena, onde um show animava o público. Mas somente as mulheres, crianças e adolescentes puderam entrar na Curuzu.

Roseane Pantoja temia enfrentar brigas no estádio. Ela nunca tinha ido torcer no campo. (Carmem Helena/ O Liberal)

A dona de casa Brenda Fernanda da Costa, de 27 anos, costuma ir ao campo com o marido, mas nunca tinha ido com os filhos. Ela levou o bebê Ravi, de 10 meses, Salomão, 3 anos, e Kaila, de 8 anos. “Sensacional, sentimento inexplicável (ir para o estágio), melhor ainda vai ficar com a vitória do Papão”.

A torcida organizada Fúria Comando Feminino chegou ao local com um grupo de mais de 50 mulheres acompanhadas dos filhos, que vieram de diferentes bairros da cidade. Entre elas, estava a autônoma Ivone Miranda, de 43 anos, com a filha Júlia Miranda, de 10 anos. “Sou torcedora do Paysandu. Pela primeira vez venho ao estádio. Muito legal”, comemorou a garota.

Ivone Miranda levou a filha Júlia para assistir a primeira partida de futebol da vida. (Carmem Helena/ O Liberal)

A diretora da Fúria, Emilly Giovana de Aviz, de 24 anos, falou da importância de superar o preconceito contra as mulheres torcedoras no campo: “A gente precisa mostrar que também pode torcer, apoiar o nosso time. O lugar da mulher é onde ela quiser”.

A torcedora Fernanda Lima, contadora, de 28 anos, já costuma ir ao estádio com as amigas para torcer pelo time. Ela observou que a partida exclusiva para torcedores femininos e infantis já deveria estar acontecendo há mais tempo na capital paraense. “A gente costuma vir ao estádio torcer para o nosso time. Estava faltando Belém ter uma partida só para mulheres e crianças, como acontece em outros estados”.

Vacinação

Tatiane Xavier levou a tia, Rosângela, filhos e sobrinho para assistir à partida. (Carmem Helena/ O Liberal)

A Prefeitura de Belém em parceria com o Paysandu levou para os arredores do estádio o veículo equipado para atender os torcedores com serviço de vacinação. Várias mães aproveitaram a oportunidade para imunizar as crianças, como a dona de casa Tatiane Xavier, de 31 anos, que foi para o estádio acompanhada dos filhos, Christofer Luan, de 5 anos, e Christian Diogo, de 12 anos. “É a primeira vez que venho ao estádio. Normalmente, é muito tumulto. Achei legal a ideia. Vim com os meus filhos, a minha tia, Rosângela Silva, de 60 anos, e o filho da minha prima, Miqueias Oliveira, de 8 anos. “Estou muito feliz”, ressaltou o pequeno Christofer. As crianças estavam agitadíssimas por conta do time.

O servidor público Benedito Costa elogiou a iniciativa do Paysandu em realizar uma partida exclusiva com mulheres e crianças nas arquibancadas. “Foi uma sacada. É muito importante fazer isso para ter mais segurança a outras pessoas que também querem ver o time em campo. Tomara que os outros clubes tenham a mesma iniciativa”.