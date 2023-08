Em jogo difícil e com gol no fim, Paysandu vence o Pouso Alegre e se classifica na Série C

Deu Papão! O Paysandu recebeu o Pouso Alegre-MG, já rebaixado, em uma Curuzu lotada de mulheres, crianças e adolescentes, o Papão venceu a equipe mineira pelo placar de 2 a 1, com um gol na reta final, de pênalti e garantiu uma das vagas no quadrangular final da Série C do Brasileiro. Os gols do Papão foram marcados por Nicolas Careca e Robinho.

