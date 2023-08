Paysandu: Jacy Maranhão cita dificuldade na Série C, celebra classificação e projeta quadrangular

A vitória do Paysandu por 2 a 1, diante do Pouso Alegre-MG, na noite deste domingo (20), deu ao Papão a classificação e a possibilidade de sonhar com o acesso á Série B. Importante na partida, o jogador Jacy Maranhão, que entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti que deu o triunfo ao bicolor paraense, falou do sacrifício que foi avançar no campeonato e pediu atenção ao grupo já projetando o quadrangular final da Série C.

Em entrevista à Rádio Liberal FM, Jacy Maranhão relembrou momentos delicados vividos pelo Paysandu na Série C, que por boa parte da competição, esteve brigando para não cair para a Série D, mas desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, ganhou sobrevida na competição. O jogador falou da confiança no elenco no trabalho do treinador e já projeta a outra fase.

“Muita alegria pela classificação, sabemos o quanto foi difícil, pois oscilamos bastante na classificação, mas ela veio. Agora é um outro campeonato, sabemos que não podemos ter erros bobos e foco total. Vamos descansar um pouco, domingo é outro jogo e confiar no trabalho do professor Hélio [dos Anjos]”, disse.

VEJA MAIS

O jogador comentou a postura do Pouso Alegre em campo, equipe já rebaixada, mas que encarou o Paysandu de igual para igual, com a Curuzu lotada. Jacy Maranhão citou o “sinal de alerta” do grupo no quadrangular final para que erros cometidos diante da equipe mineira, não se repitam na fase decisiva.

“Eu joguei muito tempo em divisões menores, sei como é enfrentar um time de camisa como o Paysandu e mostrar o seu futebol, pois queira ou não, alguém estará vendo. Nós sabíamos que eles viriam dar a vida e fica o alerta, que se dermos mole no quadrangular final, será muito difícil de reverter a partida”, finalizou.