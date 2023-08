Série C: Já classificado, Paysandu perde atacante para partida contra o Confiança

Das nove partidas disputadas pelo Paysandu, a última certamente foi uma das mais emblemáticas para o atacante Nicolas Careca, autor do primeiro gol que levou o Paysandu a vencer o Pouso Alegre por 2 a 1, na noite deste domingo, em Belém. O desempenho do atleta foi bastante elogiado, quase 100%, não fosse a expulsão no segundo tempo, após a marcação da penalidade que deu o gol da vitória. Por ter levado o cartão vermelho, Careca retorna ao time na segunda fase da Série C.

Na ausência de Mário Sérgio, artilheiro do time, o técnico Hélio dos Anjos optou pela dupla de ataque composta por Nicolas Careca e Ronaldo Mendes e não se arrependeu. Ainda aos 13 minutos, o atacante, que já havia mostrado uma disposição acima da média, insistiu na jogada depois de duas tentativas na área do goleiro George, até que a bola sobrou na direção dele e a finalização certeira morreu no fundo das redes, para o delírio de mulheres e crianças que assistiam a partida.

A todo momento Careca aparecia no campo de defesa do Pouso Alegre, seja em uma arrancada ou numa conclusão. Aos 27, aproveitando cruzamento na área, o atacante largou uma bicicleta, mas o lance pouco ensaiado perdeu força e parou nas mãos do goleiro George.

Na segunda etapa ele articulou com Vinícius Leite logo aos oito minutos e o chute forte passou perto da trave. A essa altura, com a partida empatada, os jogadores ficaram mais nervosos, sobretudo com a pressão do Pouso Alegre, já que o resultado seria desastroso aos bicolores. Entretanto, com a derrubada de Jacy Maranhão dentro da área, o Paysandu passou à frente novamente com Robinho, não sem antes uma enorme discussão tomar conta do gramado.

Nesse ínterim, Nicolas Careca e Léo Alves trocam empurrões e acabam expulsos pela árbitra Thayslane de Melo Costa. Foi o primeiro cartão vermelho desde que estreou pelo Paysandu, contra o Floresta, pela 9ª rodada. Nicolas vai assistir a despedida da primeira fase de fora, com a sensação de dever cumprido, ao ajudar o Papão a manter vivo o sonho do acesso à Série B. Confiança e Paysandu jogam no próximo sábado (26), às 16 horas, no estádio Batistão, em Aracaju.