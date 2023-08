Veja os adversários do Paysandu no quadrangular se a primeira fase da Série C terminasse hoje

O Paysandu está garantido na segunda fase da Série C. O Papão conquistou a vaga com a vitória por 2 a 1 contra o Pouso Alegre-MG, dentro da Curuzu. O clube paraense ainda não sabe quais serão seus adversários no quadrangular final, e ainda terá mais uma partida para jogar, dessa vez contra o Confiança-SE, clube que ainda briga por vaga no quadrangular. Mas, se a primeira fase da Terceira Divisão terminasse hoje, o Paysandu teria pela frente clubes do Norte, Nordeste e Sul do país.

A Série C do Brasileiro prevê que os oito clubes classificados, após a primeira fase, sejam divididos em dois grupos de quatro. As chaves ficam pré-estabelecidas com as seguintes colocações: primeiro, quarto, quinto e oitavo colocados na chave A e o segundo, terceiro, sexto e sétimo na chave B. Caso a Série C terminasse hoje, o grupo do Paysandu seria o A, com Operário-PR, Amazonas-AM e o Náutico-PE, equipe que tirou o acesso bicolor em 2019, em uma partida com erro de arbitragem.

Já a chave B do quadrangular final da Série C ficaria composto por Brusque-SC, Volta Redonda-RJ, Botafogo-PB e São José-RS. Mas esse chaveamento pode mudar, já que o São Bernardo-SP, que briga por uma vaga, joga nesta segunda contra o Ypiranga-RS, em casa.

A segunda fase da Série C já tem data para início, porém, mudanças podem ocorrer. No entanto, a previsão é que os jogos iniciem no dia 2 de setembro, com o término da fase no dia 8 de outubro. Os dois primeiros clubes de cada chave conquistam o acesso para a Série B de 2024, já os líderes de cada grupo fazem a final da Terceirona em jogos de ida e volta.

Nos últimos anos o Paysandu vem “batendo na trave” na hora de decidir o quadrangular. À exceção da competição de 2019, que era disputada em outro estilo, o Papão sempre terminou como lanterna do grupo e sem conquistar o sonhado acesso.