Diretor do Paysandu confirma análise para que possíveis jogos do quadrangular sejam no Mangueirão

Com a possibilidade de classificação para o quadrangular de acesso da Série C 2023, o Paysandu está considerando o uso do Estádio Olímpico do Pará, popularmente conhecido como Mangueirão, como palco para os jogos decisivos. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Papão, Roger Aguilera.

O estádio, que recentemente passou por uma reforma geral, foi temporariamente fechado devido à confirmação de que sediará o primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, em 8 de setembro.

Ajustes

O Mangueirão receberá a Seleção Brasileira na partida inaugural nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Como preparação para o grande duelo, o estádio foi fechado há pouco mais de uma semana (com expectativa de reabertura em um mês), por uma série de ajustes e melhorias, visando atender aos padrões e requisitos para um evento de tal magnitude.

Embora o Mangueirão tenha sido oficialmente entregue após uma extensa reforma de aproximadamente dois anos em abril deste ano, alguns pequenos reparos ainda estão em andamento. A intenção é garantir que o estádio esteja em plenas condições para sediar partidas de mais alto nível.

Alternativa

O Paysandu, que já fez uso do Mangueirão após a reabertura para disputar clássicos Re-Pa na Copa Verde e Parazão, considera a possibilidade de utilizar novamente o estádio para os confrontos decisivos do quadrangular de acesso. Porém, caso não seja o possível, o Papão terá que manter as partidas na Curuzu, como vem fazendo nesta reta final da Terceirona.

Aliás, o Bicola recebe o Pouso Alegre neste domingo (20), às 19h, na própria Curuzu. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.