Paysandu leva vantagem contra clubes mineiros desde o retorno à Série C

O Paysandu tem provado ser uma pedra no sapato dos clubes mineiros desde seu retorno à Série C do Campeonato Brasileiro em 2019. Às 19h deste domingo (20), o Papão recebe mais um adversário mineiro, o Pouso Alegre, no Estádio da Curuzu.

Domínio no retrospecto

Os números falam por si: desde o ano de 2019, o Paysandu tem se estabelecido contra clubes mineiros. Com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o Papão demonstra consistência contra equipes de Minas. Os adversários foram o Boa Esporte e a Tombense.

Classificação antecipada em jogo

Além de manter a escrita contra times mineiros nos últimos anos, o Paysandu tem um objetivo importante à vista: a classificação antecipada para a próxima fase da Série C. Na sexta colocação da tabela com 26 pontos em 17 jogos, o time paraense está em busca de uma vitória no duelo contra o Pouso Alegre.

Fase positiva

Com o time mineiro já rebaixado à Série D de 2024 e ocupando a lanterna da tabela, o Papão está determinado a aproveitar essa vantagem. Uma vitória pode não só confirmar sua classificação, mas também fortalecer o ímpeto bicolor para a próxima fase - seis partidas de invencibilidade.

Lance a Lance

A partida entre Paysandu e Pouso Alegre, válida pela penúltima rodada da Terceirona, tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Confira o retrospecto do Paysandu contra clubes mineiros desde 2019:

