Torcedores do Paysandu flagram vendedores de cerveja reutilizando bebida na Curuzu; vídeo

Um torcedor do Paysandu usou as redes sociais para fazer uma denúncia. Imagens gravadas por pessoas que estavam na arquibancada do estádio da Curuzu durante a partida entre o Papão e o Náutico, pela Série C, flagraram vendedores de cerveja reutilizando restos da bebida em copos de outros clientes.

Nas imagens é possível ver uma pessoa recebendo uma série de latinhas de cerveja vazias. Ela pega os recipientes e despeja o resto da bebida em outros copos, que posteriormente serão vendidos para os torcedores. A manobra, inclusive, é "encoberta" por um balde.

Questionado sobre o caso, o Paysandu se manifestou por meio de nota. O clube disse que após receber denúncias sobre possíveis irregularidades na comercialização de bebidas alcoólicas, notificou uma das empresas que atuam em dias de jogos no Estádio da Curuzu.

O clube completa dizendo que a prestadora de serviço já se comprometeu a tomar as providências cabíveis. O departamento jurídico bicolor acompanha o caso.