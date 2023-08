Paysandu: Hélio dos Anjos expõe bastidores do time, 'resenha' e chama elenco bicolor de 'operários'

O Paysandu soltou nas redes sociais imagens dos bastidores da vitória diante do Náutico, de virada, pelo placar de 4 a 2. O técnico Hélio dos Anjos fez questão de enfatizar a força do grupo bicolor e destacou alguns momentos dos bastidores do time nesse período em que tem comandado o clube. O treinador afirmou que o time é composto de “operários” e que isso é reflexo de muito trabalho.

“Tinha a data do Dia dos Pais, os nossos momentos, nossa ratificação de trabalho com uma dedicação ímpar de vocês e olha como está o nosso ambiente? Tenho visto todos os dias a gente chegando para o lanche, para o treino e uma bela de uma ‘resenha’. Eu mesmo peço para jogar a reunião com a comissão técnica um pouco mais para frente para ficar com vocês, pois futebol e um time como o nosso, de operários, é tudo e vocês podem perceber. Não existe craque aqui, o craque aqui é o grupo. Se vocês não fazem o que vocês fizeram, não tem treinador e nem trabalho bom”, disse.

O Paysandu ainda tem duas partidas pela frente para o término da primeira fase, com um jogo em casa e outro fora. O próximo compromisso do clube paraense será em Belém, contra o já rebaixado Pouso Alegre-MG, e contará com a presença apenas de mulheres e crianças nas arquibancadas, já que o clube cumpre punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico bicolor comentou a situação e falou da dedicação e empenho dos atletas para fazer uma boa partida e sacramentar a classificação à segunda fase da Série C.

“Ainda temos duas etapas. A primeira é que teremos aqui uma coisa que eu acho maravilhoso no futebol, que são mulheres e crianças. Nós faremos um jogo para mulheres e crianças bicolores, só teremos público feminino e infantil. Estaremos bem iluminados e, prestem atenção em uma coisa: nada vai contra o trabalho e vocês [jogadores] estão conseguindo isso pelo trabalho e dedicação”, finalizou.