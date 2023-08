Pela Série C, Vinícius Leite é eleito o craque da rodada em pesquisa na internet

A vitória do Paysandu sobre o Náutico deixou o time mais próximo da classificação à próxima fase da Série C. Além dos três pontos, o Papão também teve o craque da rodada e o escolhido foi Vinícius Leite, autor de um dos gols da vitória por 4 a 2, que pôs o time na sexta posição, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!



A escolha foi feita através de uma pesquisa na internet, organizada pela DAZN, uma das detentoras dos direitos de transmissão da Série C. Vinícius Leite concorreu com G. Queiróz (Brusque), Thayllon (São José) e Romarinho (Floresta).

SAIBA MAIS



A atuação do atacante foi bastante festejada pela torcida, sobretudo por ter marcado o gol da virada. O Paysandu começou a partida sem força, entrosamento ou base tática, abrindo espaços para o adversário, que rapidamente encontrou dois gols. O Papão só conseguiu balançar as redes no fim do primeiro tempo.



Na etapa complementar veio a virada através do golaço marcado pelo atacante bicolor. Vinícius recebeu bola em ótima posição e mandou um torpedo indefensável para o goleiro do Timbu. Este foi o quarto gol de Vinícius na temporada, o segundo pela Série C.