Próximo adversário do Paysandu na Série C é o terceiro clube com maior jejum de vitórias no Brasil

O Pouso Alegre-MG, próximo adversário do Paysandu na Série C e primeiro rebaixado à Quarta Divisão em 2023, carrega um retrospecto recente muito ruim de resultados. De acordo com levantamento feito pelo portal ge do Piauí, a equipe mineira é a terceira do Brasil com a maior sequência de jogos sem vencer. O Pousão só "perde" neste quesito para o América-MG e o Altos-PI, clube que também disputa a Terceirona.

Segundo a pesquisa, o Pouso Alegre-MG não vence uma partida desde o dia 12 de junho, quando bateu o Figueirense-SC, fora de casa, por 2 a 1. Desde então, a equipe mineira vive uma sequência de nove partidas sem saber o que é vitória. Todos esses duelos foram válidos pela Série C do Brasileirão.

No último duelo pela Terceirona, inclusive, o Pousão foi derrotado pelo América-RN por 2 a 0, fora de casa. O resultado sacramentou algo que parecia inevitável, dado os placares recentes: o rebaixamento da equipe mineira à Quarta Divisão. Vale lembrar que na temporada passada, o Pouso Alegre-MG havia conquistado o acesso à Série C.

Junto com o time de Minas Gerais, completam a lista de maiores "não-vencedores" do Brasil as equipes equipes:

Altos (Série C): 12 jogos

América-MG (Série A): 9 jogos

Pouso Alegre (Série C): 9 jogos

Internacional (Série A): 7 jogos

Sampaio Corrêa (Série B) 7 jogos

ABC (Série B): 7 jogos

Série C

Na lanterna da Terceirona com apenas 12 pontos ganhos em 17 rodadas, o Pouso Alegre-MG joga pela honra contra o Paysandu no próximo domingo (20). Às 19h, na Curuzu, as equipes se enfrentam pela 18ª rodada da competição. Vale lembrar que, por determinação do STJD, a presença de público na partida será liberada apenas para mulheres e crianças.

O jogo entre Papão e Pousão terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.