Após perder para o Paysandu e demitir Marchiori, Náutico anuncia técnico Bruno Pivetti na Série C

Poucas horas após anunciar a demissão do técnico Fernando Marchiori, a diretoria do Náutico-PE oficializou a contratação do treinador Bruno Pivetti, na manhã desta segunda-feira (14). Pivetti, de 39 anos, assume o clube pernambucano e tenta colocá-lo na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C faltando apenas duas rodadas para o término da primeira fase.

O novo treinador do Náutico será apresentado oficialmente nesta terça-feira (15), no CT Wilson Campos. O comandante do Timbu chega ao clube pernambucano acompanhado do auxiliar-técnico Ricardo Pagani.

Bruno Pivetti possui uma carreira curta no futebol que iniciou apenas na temporada 2020, quando assumiu a equipe do Guarani-SP. Neste ano o técnico esteve à frente da Chapecoense-SP, equipe que disputa a Série B do campeonato Brasileiro, porém, acabou demitido da equipe catarinense ainda na disputa do estadual.

No currículo, Bruno Pivetti possui passagens por clubes tradicionais do futebol nacional, como o Vitória-BA, Tombense-MG, CSA-AL, Goiás-GO, além dom Villa Nova-MG. Na temporada 2021, Pivetti conquistou o título do Campeonato Alagoano pelo CSA.

Saída de Marchiori

O treinador foi demitido pelo Náutico, após derrota do Timbu para o Paysandu, em Belém, na tarde deste domingo (13) pelo placar de 4 a 2, após iniciar a partida vencendo por 2 a 0. Com o resultado, o clube nordestino deixou o G-8 [grupo dos clubes que passam para a segunda fase do Brasileirão] e atualmente ocupa a 9ª posição com 25 pontos, faltando dois jogos para o término da fase.