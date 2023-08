Técnico do Paysandu tira responsabilidade da comissão técnica em virada: ‘Não tem dedo do treinador’

O técnico Hélio dos Anjos tirou a sua responsabilidade em relação a vitória, de virada, do Paysandu sobre o Náutico por 4 a 2, pela Série C. O Papão, que perdia por 2 a 0, deu a volta no marcador depois de duas substituições feitas pelo treinador, ainda antes do intervalo. Questionado sobre o impacto das mudanças no jogo, Hélio preferiu valorizar o desempenho dos jogadores que entraram em campo.

"Não tem essa história de dedo do treinador. Não tenho motivo pra sacrificar jogadores. Eu não queria mexer antes do intervalo, mas tive que fazer. O João [Vieira] não teve problemas em relação aos gols tomados, mas tecnicamente ele não estava cumprindo com o planejado. A gente mexe, futebol é isso. O mais importante não é quem saiu, mas quem entrou e respondeu bem. Por isso que digo que não existe 'dedo de treinador'. Futebol é momento" explicou.

O treinador também convocou a presença da torcida feminina do Paysandu na próxima partida pela Série C, contra o Pouso Alegre-MG. Devido a uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Papão terá o público liberado apenas para mulheres e crianças.

"Fui mal interpretado semana passada quando questionei as brigas de torcida. Quiseram me colocar contra o torcedor, mas o que quero é o que aconteceu hoje, uma festa linda. Imagina se eu jogasse hoje sem torcida? O Náutico ia ficar muito mais confortável. No próximo jogo, não teremos a torcida masculina, mas tenho certeza que a torcida feminina do Paysandu vai nos ajudar. Espero que tenhamos semana que vem o mesmo público de jogo", disse.

A partida entre Paysandu e Pouso Alegre-MG ocorre no próximo domingo (20), às 19h, pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.