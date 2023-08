Com lei do ex e expulsões, Paysandu vira após estar perdendo por 2 a 0 e vence o Náutico

O Paysandu venceu o Náutico neste domingo (13) por 4 a 2 em um jogaço no estádio da Curuzu, em Belém. Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Bicola reagiu bem às mudanças feitas pelo técnico Hélio dos Anjos e recuperou o resultado positivo. Os gols do jogo foram marcados por Berguinho - duas vezes - para o Timbu e Ronaldo Mendes, Kevyn, Vinícius Leite e Roger para o Bicola.

Com o resultado, o Papão encaminha a classificação à segunda fase da Série C. O time terminou a rodada na 6ª colocação da Terceirona, com 26 pontos. Matematicamente, a equipe precisa de uma vitória nos dois jogos restantes para se garantir nos quadrangulares.

O próximo duelo do Bicola na Série C será contra o Pouso Alegre-MG. O jogo ocorre em casa, no estádio da Curuzu, às 19h do próximo domingo (20).

Primeiro tempo

O Náutico começou melhor a partida. Recuperando a bola no meio de campo e rondando a área adversária, o Timbu produziu as duas únicas chances claras de gol dos primeiros 10 minutos de jogo. O Papão, por outro lado, usava e abusava das ligações diretas - para Mário Sérgio e Nicolas Careca - e pouco agredia o time alvirrubro.

Foi nesse momento em que o Náutico marcou dois gols, em lances muito parecidos. Em jogadas de velocidade, Berguinho recebeu entre as linhas defensivas do Paysandu, ultrapassou os zagueiros e mandou colocado para o gol. O primeiro lance ocorreu aos 11 minutos e o segundo aos 23.

O Paysandu, por sua vez, melhorou na metade final da primeira parte, após Hélio dos Anjos mexer na equipe. Aos 35 minutos, Anilson e João Vieira saíram para a entrada de Edilson e Ronaldo Mendes. O último, inclusive, seria o responsável pelo início da reação alviceleste. No primeiro lance na partida, o meia chutou para fora da área e marcou belo gol. O tento ajudou o Papão a ir com mais tranquilidade para os vestiários.

Segundo tempo

Ao contrário do primeiro tempo, desde o retorno do intervalo o Papão mandou no jogo. A equipe alviceleste criou as melhores melhores chances de gol e sufocou o Náutico, que não conseguiu agredir a meta de Matheus Nogueira.

O segundo gol da reação ocorreu aos 18 minutos, quando Kevyn completou cruzamento de Edílson com um bonito peixinho. A virada veio dos pés de Vinícius Leite - único remanescente do fatídico duelo dos Aflitos em 2019 e ex-jogador do Náutico - que mandou uma bomba no ângulo do goleiro Vagner aos 33 minutos. O último tento saiu já nos acréscimos, aos 49, em chute firme de Roger, cria da base bicolor.

A festa do Paysandu só não foi 100% completa porque, na reta final do jogo, perdeu Mário Sérgio com um cartão vermelho. O atacante alviceleste brigou com o lateral-direito Diego Ferreira, do Náutico, e a arbitragem expulsou os dois jogadores. Dessa forma, o artilheiro do Papão na temporada desfalcará a equipe diante do Pouso Alegre-MG, rodada que vem.

Ficha técnica

Paysandu 4 x 2 Náutico

Série C do Campeonato Brasileiro

17ª rodada

Data: 13 de agosto, domingo

Horário: 16h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junior de Souza (MG)

Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Gols: Berguinho 11'/1T e 22'/1T (NAU); Ronaldo Mendes 36'/1T, Kevyn 18'/2T; 33'/2T Vinícius Leite e 49'/2T Roger (PAY).

Amarelos: Paulão, Wellington Carvalho e Nicolas Careca (PAY); Vagner e Rennan Siqueira (NAU)

Vermelho: Mário Sérgio (PAY) e Diego Ferreira (NAU).

Paysandu: Matheus Nogueira; Anilson (Edilson), Wanderson, Paulão (Wellington Carvalho) e Kevyn; João Vieira (Ronaldo Mendes), Geovane e Robinho (Arthur); Nicolas Careca, Mário Sérgio e Vinícius Leite (Roger). Técnico: Hélio dos Anjos.

Náutico: Vagner; Diego Ferreira, Denílson, Richardson e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira (Souza), Victor Ferraz (Bryan) e Elton (Gabriel Santiago); Berguinho (Lima), Paull Villero e Ribamar. Técnico: Fernando Marchiori.