Enquete: Internautas acreditam que Paysandu tem mais chances de acesso que o Remo; veja

Enquanto Remo e Paysandu vivem a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe de O Liberal realizou uma enquante no portal e redes sociais para saber qual time paraense tem mais chances de subir para a Segundona. Em todas elas, o Papão ficou à frente do Leão. Veja os resultados:

OLiberal.com

Paysandu: 51.9%

Remo: 35%

Nenhum dos dois: 12.99%

Instagram

Paysandu: 45%

Remo: 32%

Nenhum dos dois: 23%

Twitter

Paysandu: 38.1%

Nenhum dos dois: 38.1%

Remo: 23.8%