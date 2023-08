Série C: Após derrota para o Paysandu e fora do G-8, Náutico demite técnico Fernando Marchiori

A derrota de virada para o Paysandu por 4 a 2, na tarde de ontem (13), na Curuzu, fez com que o técnico Fernando Marchiori perdesse o cargo à frente do Náutico-PE. O revés em Belém fez o Timbu deixar o G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro e só aumentou a crise no clube alvirrubro.

O Náutico informou através de uma nota em seu site oficial e também nas redes sociais, que o técnico Fernando Marchiori não seguirá no comando da equipe na sequência da Série C.

“Comunicamos que o treinador Fernando Marchiori e o auxiliar Carlos Azevedo não integram mais a equipe técnica do Náutico”, informou em nota.

O clima no Náutico já não era dos melhores com Marchiori no comando. Atletas se envolveram em polêmicas com o treinador nas últimas semanas, uma delas com o meia Souza, onde atleta e treinador discutiram em uma reunião realizada pela diretoria antes de um treino no CT do clube, porém, o técnico foi mantido pela cúpula do Timbu para a partida contra o Paysandu, porém, a torcida alvirrubra era contra a permanência do treinador e questionavam o comando dele à frente do time nas redes sociais.

Pelo Náutico, Marchiori comandou a equipe em 12 partidas, com quatro vitórias, duas derrotas e seis empates. O clube agora está fora do G8 da Série C, na 9ª posição com 25 pontos. O Timbu possui duas partidas, uma em casa e outra fora, para buscar a classificação à próxima fase da Terceirona.