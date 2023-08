Paysandu aguarda efeito suspensivo de Nino Paraíba e executivo diz que clube não terá prejuízo

O lateral-direito do Paysandu, Nino Paraíba, de 37 anos, que jogou apenas um tempo na partida contra o América-RN, pela Série C, foi suspenso por 480 dias longe do futebol pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por envolvimento em um esquema de apostas esportivas e manipulação de resultados em jogos de futebol. O jogador está vetado de atuar pelo Paysandu, que aguarda os advogados do atleta, na busca por um efeito suspensivo. O executivo de futebol do Papão, Ari Barros, informou que o clube aguarda o desenrolar dos fatos e garante que o Paysandu não sairá no prejuízo, em relação a salários de uma possível rescisão contratual com o jogador.

“Estou aqui para esclarecer a situação do Nino Paraíba. Desde que iniciou a conversa entre diretoria, comissão, jogador e staff do atleta, estávamos cientes do acontecido. Perante tudo isso firmamos um contrato, o atleta foi muito parceiro em entender que o momento era delicado, e corremos esse risco, até que ele fosse julgado, para que ele pudesse tomar as devidas providências. Conheço o atleta, foi bem recebido e o torcedor entendeu que no pequeno momento em que ele atuou, viu o potencial do jogador. O torcedor deve se perguntar, atleta de nível de Série A e o clube está gastando um valor alto para ter o atleta, mas quero deixar o torcedor tranquilo, que foi feito um acordo entre todas as partes, que se acontecesse algo, o atleta não receberia nenhum valor e o Paysandu não vai ficar em nenhum momento no prejuízo”, afirmou, Ari Barros.

Executivo de futebo Ari Barros (John Wesley / Paysandu)

O executivo do Papão informou que o clube auxilia o jogador junto aos advogados do atleta, visando reverter a punição sofrida por Nino Paraíba, porém, Ari Barros afirmou que caso isso não ocorra, Nino deverá deixar o clube.

“Agora vamos ter que aguardar alguns dias. O jurídico do Paysandu está dando todo apoio necessário com o jurídico do atleta, todos bem cientes e focados. Pode ser, que dentro de alguns dias, tenha uma reviravolta, de uma possibilidade de um efeito suspensivo e vamos aguardar, caso contrário o Nino volta para sua residência, é um atleta que nós desejamos sorte, paciência, que ele possa ter um apoio principalmente da sua família e dos colegas e amigos”, disse.

Nino Paraíba esteve em campo apenas uma vez com a camisa do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Além da punição de 480 dias longe do futebol, Nino Paraíba foi punido com uma multa no valor de R$40 mil. Outros 11 jogadores foram julgados, porém, três deles foram absolvidos.