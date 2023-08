Adversário do Paysandu, Náutico possui jogadores no elenco que já passaram pelo Papão; veja a lista

O Paysandu terá no próximo domingo (13), ás 16h, na Curuzu, em Belém, um jogo decisivo contra o Náutico-PE, pela Série C do campeonato Brasileiro. A equipe paraense busca se manter no G8 diante de um concorrente direto por uma vaga na próxima fase. O adversário bicolor possui no elenco vários jogadores que passaram pelo futebol paraense.

O Timbu atualmente ocupa a 6ª posição com 25 pontos, dois a mais que o Paysandu, que está na 8ª colocação. A equipe pernambucana possui no elenco alguns atletas que passaram pelo Paysandu e outros que defenderam equipes do futebol do Pará.

VEJA MAIS

A clube nordestino tem no elenco o goleiro Gabriel Leite, de 35 anos. O jogador ainda não estreou pela equipe pernambucana, mas defendeu o Paysandu na temporada 2020. Com a camisa alviceleste o goleiro esteve em campo 24 vezes e conquistou o título do Parazão.

Gabriel Leite foi campeão pelo Papão (Ascom Paysandu)

Outro jogador que teve passagem pelo Estádio da Curuzu foi o zagueiro Denilson. O jogador de 28 anos defendeu o Paysandu em 2021 e marcou quatro gols em 35 partidas disputadas pelo clube paraense. Natural de Brasília (DF), Denilson conquistou o título do Campeonato Paraense em sua passagem pelo Papão.

Denilson pelo Paysandu (John Wesley/Paysandu)

O Náutico também tem no elenco o lateral-esquerdo Diego Matos, paraense e cria da base do Paysandu, porém, o atleta fraturou três vértebras da coluna em partida diante do Amazonas-AM, pela Série C e segue em recuperação.

Diego Matos defendendo o Paysandu em 2021 (Guilherme Drovas/Botafogo-PB)

Outros dois jogadores que atualmente jogam pelo Timbu defenderam o Águia de Marabá. O zagueiro Joércio, de 37 anos, jogou pelo Azulão nas temporadas de 2014 e 2015, realizando 17 partidas pela equipe paraense.Outro que defendeu o atual campeão paraense e eu está no Náutico é o lateral-direito Victor Ferraz, de 35 anos. O atleta jogou pelo Águia de Marabá no ano de 2010, quando se destacou e em seguida se transferiu para o Atlético-GO.