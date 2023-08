Esgotado! Paysandu anuncia fim da carga de ingressos promocionais pra jogo contra o Náutico-PE

Os ingressos promocionais para a partida entre Paysandu e Náutico-PE, pela 17ª rodada da Série C, estão esgotados. A informação foi confirmada pelo Papão na tarde desta quarta-feira (9). Segundo o Bicola, a carga de entradas mais baratas se esgotou em menos de 24h.

A promoção iniciou no final da tarde da última terça-feira (8). Na ocasião, os torcedores que quisessem adquirir entradas para o duelo desembolsaram o valor de R$ 30,00 para as arquibancadas e R$ 80,00 nas cadeiras cativas. Apenas 5 mil ingressos foram vendidos nesta modalidade.

Com o fim da carga de entradas, o Paysandu continua comercializando bilhetes para o jogo, mas com preços regulares. Sem a promoção, os ingressos de arquibancada custam R$ 40,00 e os de cadeira R$ 100,00. O pagamento pode ser efetuado por meio de dinheiro em espécie ou nos cartões de crédito e débito, nas Lojas Lobo ou no site da Bilheteria Digital.

O Paysandu é o atual oitavo colocado na tábua classificatória, faltando três rodadas para o fim da primeira fase, com 23 pontos. Depois de Náutico e Pouso Alegre-MG, no próximo dia 20, o Papão encerra a fase contra o Confiança-SE, em Aracaju. Já o Náutico ocupa a 6ª posição, com 25. Ou seja, uma vitória bicolor em casa pode colocar o time na frente do adversário pernambucano.

Paysandu e Náutico-PE se enfrentam no próximo domingo (13), às 16h, no estádio da Curuzu, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.