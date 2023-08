Paysandu tem desvantagem no retrospecto contra o Náutico, próximo rival na Série C

Na trajetória de 22 confrontos entre as equipes, o Paysandu enfrenta uma desvantagem perante o Náutico. Com apenas seis vitórias, o Papão está atrás do Timbu, que acumula oito triunfos. O mais recente embate entre essas agremiações data do polêmico acesso do Náutico, um jogo marcado por um erro de arbitragem que gerou controvérsias.

Na 17ª rodada da primeira fase da Série C do Brasileiro, o encontro entre o Paysandu e o Náutico, no domingo (13), às 16h, no Estádio da Curuzu, assume um novo capítulo. Ambas as equipes almejam uma classificação para o quadrangular, e esse confronto tem um caráter decisivo, especialmente para os bicolores, que estão em oitavo - última vaga para a próxima fase.

Histórico

Desde o ano de 1964, quando a Taça Brasil propiciou o primeiro embate entre esses times, o Náutico tem prevalecido sobre o Paysandu. A memória recente desse duelo resgata a Terceirona de 2019, quando bicolores e alvirrubros travaram uma batalha nas quartas de final da competição, disputando a tão cobiçada vaga na Série B do ano seguinte.

Polêmica

O primeiro confronto, no Mangueirão, terminou em empate sem gols. No último suspiro da partida de volta, aos 49 minutos do segundo tempo, o árbitro Leandro Pedro Vuaden assinalou um pênalti a favor do Náutico, quando o Paysandu liderando o placar por 2 a 1.

O lance polêmico envolveu Anderson Uchôa, então volante bicolor, cujo a bola bateu no braço. O Náutico empatou e levou a partida para os pênaltis. Na decisão, o Papão sucumbiu ao perder por 5 a 3, sendo eliminado e batendo na trave na primeira tentativa de retorno à Segundona, após o rebaixamento de 2018.

Anos após a repercussão negativa do lance, Vuaden reconheceu o erro em um podcast: "[...] Em um jogo em Recife, em que marco a penalidade. Depois, através das imagens - na época não tinha VAR -, foi visualizado que a bola veio do próprio companheiro. A regra entende que, nesses casos, somente seria [marcado pênalti se tivesse]impedindo um gol. Fiquei 32 dias em casa, sem apitar. [Forma] de punição, porque cometi um erro", explicou o árbitro.

Acompanhe a cobertura completa de Paysandu e Náutico pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Histórico do confronto:

1964 – Náutico 3 x 1 Paysandu – Taça Brasil

1964 – Paysandu 0 x 6 Náutico – Taça Brasil

1973 – Paysandu 0 x 0 Náutico – Série A

1992 – Náutico 5 x 1 Paysandu – Série A

1993 – Paysandu 1 x 1 Náutico – Série A

1993 – Náutico 0 x 0 Paysandu – Série A

2000 – Paysandu 0 x 0 Náutico – Copa João Havelange

2001 – Náutico 1 x 1 Paysandu – Série B

2001 – Paysandu 2 x 1 Náutico – Série B

2002 – Paysandu 3 x 2 Náutico – Copa dos Campeões

2006 – Náutico 3 x 2 Paysandu – Série B

2006 – Paysandu 1 x 0 Náutico – Série B

2007 – Paysandu 1 x 0 Náutico – Copa do Brasil

2007 – Náutico 5 x 0 Paysandu – Copa do Brasil

2015 – Náutico 1 x 1 Paysandu – Série B

2015 – Paysandu 0 x 1 Náutico – Série B

2016 – Paysandu 1 x 3 Náutico – Série B

2016 – Náutico 3 x 1 Paysandu – Série B

2017 – Paysandu 1 x 0 Náutico – Série B

2017 – Náutico 1 x 3 Paysandu – Série B

2019 - Paysandu 0 x 0 Náutico - Série C

2019 - Náutico 2 (5) x 2 (3) - Paysandu - Série C