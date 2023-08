Técnico mais vitorioso da história do Paysandu, Givanildo Oliveira completa 75 anos

O técnico Givanildo Oliveira, conhecido por passagens marcantes no futebol paraense, sobretudo no Paysandu, completou 75 anos nesta terça-feira (8). A data não passou despercebida por torcedores bicolores que fizeram questão de comemorar mais um ano de vida de um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube alviceleste.

Em uma das postagens feitas por torcedores nas redes sociais, o "velho Giva" comentou, por meio do seu perfil oficial. O treinador agradeceu pela lembrança.

Givanildo Oliveira é pernambucano, natural da cidade de Olinda, tem passagem por vários times do Brasil e foi campeão em quase todos. Em Belém comandou as duas maiores forças, Remo e Paysandu, conquistou títulos por ambas as equipes, mas liderou o Papão na melhor época da história do clube.

Pelo Bicola, Givanildo conquistou oito títulos, sendo cinco Parazões (1987, 1992, 2000, 2001 e 2002), uma Série B (2001), uma Copa Norte (2002), além da maior conquista do clube, a Copa dos Campeões (2002), que levou o Paysandu à Copa Libertadores de 2003.