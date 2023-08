Paysandu anuncia a dispensa do meia Fernando Gabriel; veja mais

O Paysandu anunciou na tarde desta quarta-feira a rescisão de contrato com o meia Fernando Gabriel. O atleta não disputava jogos desde o Re-Pa da 13ª rodada da Série C, no dia 17 de julho. Ao todo, o atleta disputou 24 partidas com a camisa do clube e marcou um gol.

Fernando foi contratado no início da temporada, mas se lesionou na reta final do paraense. Durante a partida contra o Águia de Marabá, no dia 29 de abril, Fernando sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda, desde então, foi perdendo espaço até ser desligado do clube. Esta foi a segunda passagem dele pelo clube. Em 2017 ele esteve presente no elenco, disputando sete jogos e marcando dois gols.

Em nota, o Paysandu disse que Fernando Gabriel "não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor", e que "o clube agradece ao atleta pelos seus serviços prestados".