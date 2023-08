Sequência de empates fora de casa não desanima Paysandu na reta final da primeira fase, diz volante

O Paysandu fez os últimos dois jogos pela primeira fase da Série C fora de casa, contra times que estão na parte inferior da tabela, lutando pela permanência na competição, enquanto o time bicolor está na outra ponta. Embora não tenha trazido vitória, o saldo das últimas rodadas, contra América-RN (1 a 1) e Altos-PI (1 a 1) foi positivo, conforme frisa o volante João Vieira, já que a equipe ainda está na oitava posição, com 23 pontos. Agora, o Paysandu terá duas partidas em casa, contra Náutico (13) e Pouso Alegre-MG (20), e encerra fora diante do Confiança-SE (26).

Na avaliação do atleta, os jogadores estão confiantes na passagem à próxima fase, sobretudo pelo clima instalado no vestiário do clube. "O nosso ânimo está lá em cima. Já passamos por provações dentro da competição, no próprio ano. Agora estamos pagando o preço. Estamos treinando bastante, nos dedicando. O ânimo dos jogadores é muito bom. Queríamos ter ganho os últimos jogos, mas trouxemos pontos que eu acho que foram pontos importantes. Temos dois jogos em casa, onde podemos sacramentar a classificação. É um jogo decisivo", garante.

João Vieira é remanescente da temporada de 2022 e tem sido ukm dos homens de confiança do técnico Hélio dos Anijos. Apesar disso, ele evita comparativos com o grupo passado, que ficou bem perto do acesso, mas acabou eliminado na fase final da competição, mesmo tendo um dos artilheiros da competiçção, o atacante Marlon, com 10 gols. Para ele, o Paysandu está diante de uma nova possibilidade de reescrever a história, desta vez com um final feliz.

"Eu não gosto de lembrar do passado, mas tínhamos uma equipe muito boa e a desse ano é muito parecida. Não podemos falar de individualidade, mas vejo que esse ano temos uma motivação maior, por não ter conseguido o acesso no outro ano, por estar com um treinador com muita história no clube, que é o Hélio. Depois da chegada dele a torcida voltou a ficar animada, voltou a lotar a curuzu. Então eu acho que estamos perto disso, assim como a motivação está maior".

A única ressalva feita pelo atleta foi quanto ao desempenho da arbitragem, que, segundo ele, acabou prejidicando o Papão justo nas partidas contra América e Altos. Neste domingo, o time recebe o Náutioco em casa. Se vencer, alcança os 26 pontos e pode encostar no G4, alimentando ainda mais a chance de avançar na Série C.

"A gente lamentou muito os dois últimos empates, haja vista que jogamos bem, mandamos na partida e não deixamos de tentar. Eu acho que fomos prejudicados nos dois jogos. Contra o América o pênalti no mário existiu e não foi marcado. Contra o Altos fizemos um gol legítimos e deram falta. É difícil falar de arbitragem, mas poderiam ter sido pontos cruciais que iriam sacramentar a classificação. Temos três jogos agora e estamos sobrando fisicamente. Vão ter coisas difíceis, mas temos que passar por essas coisas", finaliza.