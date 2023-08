Chances de classificação do Paysandu e de rebaixamento do Remo diminuem, afirma site

Pela segunda rodada seguida, o Remo venceu e o Paysandu empatou na Série C do Brasileirão. Com os resultados, o Papão se mantém na briga pela classificação e o Leão se afastou da zona de rebaixamento. Confira agora o que aponta o site especilizado em estatísticas Chance de Gol em relação às probabilidades de cada equipe.

Classificação

Com o 1 a 1 contra o Altos, o Paysandu viu as chances de avançar diminuir de 51,1% para 40,5%. Já o Remo, que fez 2 a 1 no Volta Redonda, no Mangueirão, aumentou a probabilidade de avançar de 4,6% para 10%. Segundo a plataforma, o Papão deve ficar com a última vaga, enquanto o Leão cairá na primeira fase pelo segundo ano seguido.

Rebaixamento

Principal briga azulina desde o início do campeonato, o Remo viu o triunfo diminuir as chances de voltar à Série D. Semana passada, o Leão tinha 7,7% de risco de queda e agora tem 1,5%. Enquanto isso, o Paysandu tem uma probabilidade de quase 0% de ir para a Quartona.

Próximos jogos

A dupla Re-Pa volta a campo no mesmo dia e horário: domingo (13), às 16h. O Paysandu recebe o Náutico no Estádio da Curuzu. Enquanto isso, o Remo visita o Manaus no Estádio da Colina. Acompanhe ambas as partidas pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.