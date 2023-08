Primeiro reencontro entre Paysandu e Náutico após 2019 reúne curiosidades; veja

Após dois jogos longe de Belém, o Paysandu volta à capital paraense para um reencontro. No domingo (13), às 16h, no Estádio da Curuzu, o Papão encara o Náutico pela primeira vez desde a polêmica eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro de 2019.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Curiosamente, o técnico do Paysandu é Hélio dos Anjos, que era o comandante bicolor naquela partida, que terminou em 2 a 2 - e vitória do Timbu nos pênaltis e deu o acesso ao Alvirrubro. Sendo que o gol de empate do Náutico veio de um erro do árbitro Leandro Pedro Vuaden, que marcou, reconhecidamente pelo juíz, um pênalti de forma equivocada.

VEJA MAIS

Aliás, após deixar o Papão em 2020, Hélio dos Anjos assumiu o Náutico em duas oportunidades. Em ambas as ocasiões, para a disputa da Série B do Brasileiro. Inclusive, Hélio teve problemas com a diretoria do time e definiu o presidente do Alvirrubro, Diógenes Braga, como 'falso'.

Ex-bicolores no Náutico

Hélio não é o único que esteve dos dois lados. Pelo lado do Náutico, três jogadores ex-Papão estão atualmente no clube: o goleiro Gabriel Leite, o zagueiro Denílson e o lateral-esquerdo Diego Matos, que estava no banco na partida mencionada, em 2019.

Com caráter um pouco menos decisivo que a partida de quase quatro anos atrás, Paysandu e Náutico estão no G8 da Terceirona. Em caso de vitória, os bicolores ultrapassam o Timbu. Além disso, o Papão se consolidaria no G8. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do OLiberal.com.